    സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് സു​ഹൈ​ൽ സാ​ലിം ബ​ഹ്‍വാ​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    മത്രയിൽ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ വിറ്റ് ബിസിനസ് തുടക്കം; അറബികളിലെ അതി സമ്പന്നരിലൊരാളായി മടക്കം
    സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് സു​ഹൈ​ൽ സാ​ലിം ബ​ഹ്‍വാ​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    ശൈ​ഖ് സു​ഹൈ​ൽ സാ​ലിം ബ​ഹ്‍വാ​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ഹൈ​ൽ സാ​ലിം ബ​ഹ്‍വാ​ൻ (86) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഒ​രു ചെ​റി​യ സം​രം​ഭ​ത്തെ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ ശി​ൽ​പി​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫോ​ബ്സ് മാ​ഗ​സി​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ലോ​ക​ത്തെ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ 23ാം ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. 1.9 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്തി​യെ​ന്ന് ഫോ​ബ്സ് മാ​ഗ​സി​ൻ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സൂ​റി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം 1960ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​നൊ​പ്പം മ​ത്ര സൂ​ഖി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റി​യ ക​ട​യോ​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. 1970ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​ത്ത് ബി​സി​ന​സ് വ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. സീ​കോ, തോ​ഷി​ബ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥാ​പി​ച്ച സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ബി​സി​ന​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. 1975ൽ ​ടൊ​യോ​ട്ട​യു​ടെ ഡീ​ല​ർ​ഷി​പ് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. 2002ൽ ​ഇ​ത് സ​ഹോ​ദ​ര​ന് കൈ​മാ​റി. പി​ന്നീ​ട് 2004ൽ ​നി​സാ​ൻ കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഡീ​ല​ർ​ഷി​പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. 2023ൽ ​നി​സാ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും​വ​രെ ഇ​തു തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ളം നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​മ്പ​നി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, രാ​സ​വ​ളം, പെ​ട്രോ കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, നി​ർ​മാ​ണം, ഐ.​സി.​ടി., ടെ​ലി​കോം, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യം, നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ബ​ഹ്‍വാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫി​ലും ഏ​ഷ്യ​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ദ് വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ച നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, നി​ർ​മാ​ണ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഗ്രൂ​പ് സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ുഹൈ​ൽ സാ​ലിം ബ​ഹ്‍വ​ാന്റെ ദീ​ർ​ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ധാ​രാ​ളം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ബ​ഹു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

