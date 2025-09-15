Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:11 AM IST

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    malayalam mission poetry competition
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​രം റൂ​വി പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ക​വ​യ​ിത്രി സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ ഓ​ർ​മക്കായി ആ​ഗോ​ള​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ.​എ​ൻ.​വി ക​വി​ത​ക​ളാണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച​ത്.സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശി​വ​ന്യ, ധ്യാ​ന, ആ​രാ​ധ്യ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ചേ​ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ലാ​പ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ദി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ജ​ലി, ശ്രീ​ജ, സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ, നി​ധീ​ഷ്കു​മാ​ർ, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് മേ​ഖ​ലാ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ത്ത് തെ​ക്ക​ട​വ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം വി​ത്സ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, കെ.​വി.​വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജീ​വ്‌, നി​ഷ, അ​നു​പ​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ.

    എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സുക​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു വ​രു​ന്നു. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യും സം​സ്‌​കാ​ര​വു​മാ​യു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ത് പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മി​ഷ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സ​ജീ​വ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​കാ​ൻ താ​ൽപ​ര്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsPoetry CompetitionSugatanjali
    News Summary - Sugatanjali poetry competition organized
    Similar News
    Next Story
    X