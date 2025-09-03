Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം; മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ മേ​ഖ​ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം; മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ മേ​ഖ​ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ബ്ര, സൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ലാ​യ​ത്ത് ലൈ​ബ്ര​റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ബ്ര മേ​ഖ​ലാ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ബ്ര അ​ൽ സ​ഹ​റ ക്ലി​നി​ക്കി​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​മ​ത്സ​രം സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നി​ക ര​തീ​ഷ്, വേ​ദി​ക വി​രാ​ജ്, റി​ദ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​കെ. അ​വ​ന്തി​ക, ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന അ​നു​മോ​ൻ, കെ​സി​യ മ​രി​യ സോ​ജ എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ൽ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​ന്ന മ​രി​യ ലി​ജോ, ശ്രീ​വേ​ദ് സ​ന്ദീ​പ്, അ​ദി​തി ദി​ലീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഹാ​ന ഷാ​ജി, നി​ള ശി​ബു, ജു​വ​ൽ റോ​സ് ജോ​യ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ബ് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജെ​സി​ൻ തെ​രേ​സ, അ​ന​ന്തി​ദ് ദി​ലീ​ഷ്, ആ​ർ.​ജെ. നി​ര​ഞ്ജ​ന എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​തീ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ത ഷി​ബു, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ആ​ൻ​സി മ​നോ​ജ്, ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് ഉ​ദി​നു​ക്കാ​ര​ൻ, ഇ​ബ്ര ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ എ​സ്.​എം.​സി അം​ഗം ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മ​നോ​ജ് പെ​രി​ങ്ങേ​ത്ത്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൽ സ​ഹ​റ ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ ഡോ. ​ഷി​ബി​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഇ​ബ്ര മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​ഷ അ​രു​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ് ത​ട​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മേ​ഖ​ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു ഷൈ​ജു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൂ​ർ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൂ​ർ മേ​ഖ​ല​മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സൂ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൂ​ർ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ എ.​കെ. സു​നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​വും സൂ​ർ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മേ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​വും മേ​ഖ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​മൗ​ലി, ഒ​ലീ​ന നീ​ര​ജ്, ത​ന്മ​യ ല​ക്ഷ്മി സു​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ മ​ർ​വ, ആ​ദി​ശ്രീ സു​ജീ​ഷ്, ആ​ർ​ദ്ര ബി​ജു/​ഖ​ദീ​ജ ജെ​ൽ​വ എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​ജു പി.​ആ​ർ, ഷാ​ലി സു​ജീ​ഷ്, ആ​യി​ഷാ​ബി മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൂ​ർ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് പി. ​നീ​ര​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ആ​ൻ​സി മ​നോ​ജ്, മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശി​വ​ദാ​സ്, രൂ​പേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ സു​ല​ജ സ​ഞ്ജീ​വ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ദീ​പ മാ​ധ​വ​ൻ, രേ​ഖ മ​നോ​ജ്, ഷം​ന അ​ന​സ് ഖാ​ൻ, റു​ബീ​ന റാ​സി​ഖ്, ഓ​ൽ​ഗ നീ​ര​ജ്, അ​ക്ഷ​ര റി​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വ​യി​ത്രി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി​യി​ൽ ഒ.​എ​ൻ.​വി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചൊ​ല്ലേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ര്‍ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Sugatanjali Poetry Competition; Malayalam Mission Oman organizes regional competitions
