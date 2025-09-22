സുഗതാഞ്ജലി മേഖല മത്സരങ്ങള് പൂര്ത്തിയായിtext_fields
മസ്കത്ത്: മലയാളം മിഷന് ആഗോളതലത്തില് വാര്ഷികമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിന്റെ മേഖലതല മത്സരങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ചതായി മലയാളം മിഷന് ഒമാന്. ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങള് നേടിയവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റര് തല ഫൈനല് മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഇബ്രയില് നടക്കുമെന്നും മലയാളം മിഷന് ഒമാന് ഭാരവാഹികള് അറിയിച്ചു. പരിപാടികള് മലയാളം മിഷന് ഒമാന് ചാപ്റ്റര് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. സുനില് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി അനു ചന്ദ്രന്, റുസ്താഖ് മലയാളീസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ്, അവാബി മലയാളി കൂട്ടായ്മക്കുവേണ്ടി സന്തോഷ്, ഭാഷാപ്രവര്ത്തകരായ ലിജി ഡന്നി, സാനി എസ് രാജ് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു.
മേഖല കോഓഡിനേറ്റര് ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് നടന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയില് പ്രഫുല്ല കുമാര് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കാവ്യാലാപന മത്സരത്തില് ജൂനിയര് വിഭാഗത്തില് ഹിസ്ബ, തീർഥ സന്തോഷ് എന്നിവരും സീനിയര് വിഭാഗത്തില് നോയല് ബിനീഷ്, അവന്തിക സന്തോഷ് എന്നിവരും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള് നേടി ചാപ്റ്റര് തല മത്സരത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ സ്മരണാർഥം മലയാളം മിഷന് വാര്ഷികമായി നടത്തി വരുന്ന കാവ്യാലാപന മത്സരമാണ് സുഗതാഞ്ജലി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register