Madhyamam
    Oman
    date_range 22 Sept 2025 12:16 PM IST
    date_range 22 Sept 2025 12:16 PM IST

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍. ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ​വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ഇ​ബ്ര​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ന്‍, റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യാ​ളീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ്, അ​വാ​ബി മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​ന്തോ​ഷ്, ഭാ​ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ ലി​ജി ഡ​ന്നി, സാ​നി എ​സ് രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഹാ​റൂ​ൻ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​ഫു​ല്ല കു​മാ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഹി​സ്ബ, തീ​ർ​ഥ സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നോ​യ​ല്‍ ബി​നീ​ഷ്, അ​വ​ന്തി​ക സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വ​യി​ത്രി​ സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി.

