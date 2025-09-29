Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    29 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 9:45 AM IST

    ഒ.എന്‍.വിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായി സുഗതാഞ്ജലി ഫൈനല്‍

    ഒ.എന്‍.വിക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായി സുഗതാഞ്ജലി ഫൈനല്‍
    ച​ന്ദ്ര​മൗ​ലി ,അ​നി​ക ര​തീ​ഷ് ,ഇ​വ മാ​ക്മി​ല്‍ട്ട​ന്‍

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളി​യെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ഒ.​എ​ന്‍.​വി​യു​ടെ ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ക്കു​മു​ന്നി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ര്‍പ്പി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍. സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ.​എ​ന്‍.​വി ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ണ്ണി​ല്‍നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50 ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വി​യെ നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ര്‍ത്ത​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ന്‍


    മ​ല​യാ​ളി​ക്കു​ട്ടി​ക​ള്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ണ്ടി​യാ​ല്‍, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മി​ണ്ടാ​ട്ടം മു​ട്ടി​പ്പോ​കും എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യോ​ട് പു​ച്ഛ​വും അ​വ​ജ്ഞ​യും ന​ട​മാ​ടി​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ലം ന​മു​ക്കോ​ര്‍മ​യു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ നി​ന്ന്, കു​ട്ടി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ളം ക​വി​ത​ക​ള്‍ വാ​യി​ച്ച് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് ഹൃ​ദി​സ്ഥ​മാ​ക്കി ശ​രി​യാ​യ ഉ​ച്ചാ​ര​ണ​ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ര്‍വം പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ന​മ്മ​ള്‍ ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​റൈ​മി, സു​ഹാ​ര്‍, സീ​ബ്, റു​സ്താ​ഖ്, സൂ​ര്‍, ഇ​ബ്ര, നി​സ്വ, മ​സ്‌​ക​ത്ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​മാ​നി​ല​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ള​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ഹ​ജീ​വി​സ്‌​നേ​ഹ​വും ദീ​നാ​നു​ക​മ്പ​യും കാ​രു​ണ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ​വ​രാ​ക്കി വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ളെ വാ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റേ​തു​മാ​ത്ര​മാ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ബിം​ബ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ജൈ​വ​പ്ര​കൃ​തി​യും കു​റ​ച്ചു​നേ​ര​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗം നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച ഇ​ബ്ര​യി​ലെ അ​ല്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ സാ​ന്‍ഡ്‌​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ച​ന്ദ്ര​മൗ​ലി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഇ​ബ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​നി​ക ര​തീ​ഷ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സീ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​വ മാ​ക്മി​ല്‍ട്ട​ന്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സു​ഹാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ദി​യ ആ​ര്‍. നാ​യ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​സ്‌​ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ലാ​പ് ഹ​രി​ദാ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ബ്ര​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​കെ. അ​വ​ന്തി​ക മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സീ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ദി​യ ആ​ര്‍. നാ​യ​ർ, ആ​ലാ​പ് ഹ​രി​ദാ​സ് ,കെ.​കെ. അ​വ​ന്തി​ക


    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ സീ​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അ​നി​ജ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ദാ​ര്‍സൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ക​ലാ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ മ​ബേ​ല മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സി.​പി. സു​ധീ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ധി​നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​ഷാ​ശു​ദ്ധി, അ​ക്ഷ​ര സ്ഫു​ട​ത, ആ​ലാ​പ​ന മാ​ധു​ര്യം, താ​ള സു​ഭ​ഗ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​വ്യ​ഗു​ണ​ക​ളെ​ല്ലാം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി ഒ.​എ​ന്‍.​വി ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ത​നി​മ തെ​ല്ലും ചോ​രാ​തെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ട​തെ​ന്ന് വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ ഏ​ക​സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:onvOman NewsSugatanjaligulf news malayalam
    News Summary - Sugatanjali finale as a tribute to ONV
