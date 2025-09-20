Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 20 Sept 2025 11:28 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 11:28 AM IST

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്ക​ൽ; ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​യു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    ഡ്രോ​ണ്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    paking spaces
    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​യി​ലാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ക. ഡ്രോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്‌​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ആ​വ​ശ്യം വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സീ​ബ് സൂ​ഖ്, അ​ല്‍ ബ​റ​ക​ത്ത് സ്ട്രീ​റ്റ്, അ​ല്‍ ഖൂ​ദ് സൂ​ഖ്, ഖു​റം ബീ​ച്ച്, അ​ല്‍ ഖു​വൈ​ര്‍ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ല്‍ ഏ​രി​യ, ഖു​റം ക​മേ​ഴ്സ്യ​ല്‍ ഏ​രി​യ, അ​ല്‍ മ​ഹാ സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ​ര്‍വേ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ര്‍വേ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രും. ക​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഏ​രി​യ ട്രാ​ഫി​ക് പ​ഠ​ന’​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ന് മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഏ​പ്ര​ലി​ലി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, ന​ഗ​ര​വി​കാ​സ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, തി​ര​ക്കേ​റി​യ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഹ്ര​സ്വ, ഇ​ട​ത്ത​രം, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്കം.

