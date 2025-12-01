Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 10:04 AM IST

    സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പോ ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ

    സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പോ ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്റ്റ​ഡി ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പോ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലും ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​നു സു​ഹാ​റി​ലും ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നാ​ൽ​പ​തി​ലേ​റെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ബോ​ർ​ഡി​ങ്‌ സ്കൂ​ളു​ക​ളും എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സിം​ബ​യോ​സി​സ്, മ​ണി​പ്പാ​ൽ, വി.​ഐ.​ടി, എ​സ്.​ആ​ർ.​എം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ൻ നി​ര​യി​ലു​ള്ള കോ​ള​ജു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് അ​ഭി​രു​ചി പ​രീ​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നു അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ക്സ്പോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ റൂ​വി​യി​ലെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലും ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് സു​ഹാ​റി​ലെ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ലു​മാ​ണ് എ​ക്സ്പോ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

