    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:30 AM IST

    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാം; കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മാ​റൂ...

    • വീ​ണ്ടും ഉ​ണ​ർ​ത്തി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    • മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ 97 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ‌ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ചെ​ന്ന് പ​ഠ​നം
    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാം; കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മാ​റൂ...
    മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​രി​യാ​യ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ 97 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ‌ ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ചെ​ന്ന് പ​ഠ​നം. 72 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണെ​ന്നും മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ​

    ഗ​താ​​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​നാ​വു​ന്ന കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നി​ദേ​ശി​ച്ചു.

    യാ​ത്രാ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട മാ​റ്റ​മാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. തി​ര​ക്കും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​പ്ര​വാ​ഹം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ഗ​താ​​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​​ഗി​ക്കാ​നും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​വു​ന്ന ടാ​ക്സി​ക​ൾ, അ​താ​യ​ത് കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ 15.9 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ള്ളൂ, 5.1 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രും 4.0 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​രും 2.2 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​രും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്ക​ലും സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ് ഒ​രു ദൈ​നം​ദി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘മാ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കൂ.. ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ കാ​ർ​പൂ​ൾ ചെ​യ്യൂ!’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ക്കാ​നും കാ​ർ​പൂ​ളി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. ജോ​ലി, സ്കൂ​ൾ, ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​റ്റ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ല​ളി​ത​വും എ​ന്നാ​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

