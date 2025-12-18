Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    18 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:58 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ സ്കൂ​ൾ ബ​സി​ൽ മ​റ​ന്ന സം​ഭ​വം

    പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ സ്കൂ​ൾ ബ​സി​ൽ മ​റ​ന്ന സം​ഭ​വം
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ സ്കൂ​ൾ ബ​സി​ൽ മ​റ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ. കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​സ്ഥ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലെ ബ​സി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ മ​റ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

