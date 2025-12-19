ഒമാനിൽ കനത്ത കാറ്റിന് സാധ്യതtext_fields
മസ്കത്ത്: വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ ഒമാനിലെ മിക്ക ഗവർണറേറ്റുകളിലും തെക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റുകൾ സജീവമാകുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തുടർന്ന് ഈ കാറ്റുകൾ മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുകളായി മാറുമെന്നും ദിവസങ്ങളോളം ഇതു തുടരുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.മരുഭൂമിയിലും തീരദേശപ്രദേശങ്ങളിലും പൊടിയും മണലും ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാഴ്ച ദൂരം കുറയാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
താപനിലയിൽ വ്യക്തമായ കുറവും അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
