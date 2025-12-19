Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:15 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ ഒ​മാ​നി​ലെ മി​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​കാ​റ്റു​ക​ൾ മി​ത​മാ​യ​തോ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റു​ക​ളാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഇ​തു തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​ഴ്ച ദൂ​രം കു​റ​യാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.

    താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ കു​റ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

