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    Oman
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 12:46 PM IST

    സലാല തീരത്തിനടുത്ത് ശക്തമായ ഭൂചലനം

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    ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദനിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
    സലാല തീരത്തിനടുത്ത് ശക്തമായ ഭൂചലനം
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    സലാല: ഒമാൻ തീരക്കടലായ ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദനിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒമാനിലെ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഭൂചലന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഈ ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒമാൻ സമയം പുലർച്ചെ 1.07 ഓടെയാണ് കടലിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. സലാലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 560 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. കടലിനടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതേത്തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ മറ്റ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

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    TAGS:EarthquakesalalahOmanSultan Qaboos University
    News Summary - Strong earthquake strikes off Salalah coast
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