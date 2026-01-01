വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് ആരംഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 വരെ തുടരും. ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസം തെക്കൻ ബാത്തിന, വടക്കൻ ബാത്തിന, തെക്കൻ ശർഖിയ, മസ്കത്ത്, മുസന്ദം എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളെ പ്രധാനമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദൃശ്യപരിധി 500 മീറ്റർ മുതൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ താഴ്ന്നേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പൊടികണങ്ങൾ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവർക്കും മറ്റും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാന-ഉപറോഡ് ശൃംഖലകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനയാത്രികർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
