Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Jan 2026 2:31 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 2:31 PM IST

    വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് നീ​ങ്ങു​ന്നു

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി
    വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് നീ​ങ്ങു​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 വ​രെ തു​ട​രും. ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സം തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, മ​സ്ക​ത്ത്, മു​സ​ന്ദം എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​രി​ധി 500 മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ താ​ഴ്ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ൽ പൊ​ടി​ക​ണ​ങ്ങ​ൾ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ്ര​ധാ​ന-​ഉ​പ​റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Oman News Dust Storm
    News Summary - Strong dust storms moving towards northern areas
