Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘നേ​ർ​വ​ര’...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:16 AM IST

    ‘നേ​ർ​വ​ര’ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘നേ​ർ​വ​ര’ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ടീം ​ബൗ​ഷ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ

    സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘നേ​ർ​വ​ര’ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലു​ലു അ​ൽ അ​ൻ​സാ​ബി​ലാ​യി​രു​ന്നു ടീം ​ബൗ​ഷ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം അ​റു​പ​ത്ത​ഞ്ചോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-​മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഷാ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​ജെ. സൂ​ര​ജ്, കെ.​വി വി​ജ​യ​ൻ, റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ, മ​നോ​ജ്‌ പെ​രി​ങ്ങേ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഋ​ഷി​ക് ജെ. ​നാ​യ​രും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ൻ​ഷി​ക ജെ.​നാ​യ​ർ, റി​തി​ക ൽ​എ​ന്നി​വ​രും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സീ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ന​വ​ന്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ഞ്ജ​ന വി​ശ്വ​നും എം.​ബി. ബി​ഷാ​ക​യും അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ടീം ​ബൗ​ഷ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബി​ജോ​യ് പാ​റാ​ട്ട്, സ​ന്തോ​ഷ് എ​രി​ഞ്ഞേ​രി, രെ​ഞ്ജു അ​നു, സി. ​ഗം​ഗാ​ദ​ര​ൻ, സി.​എ​ച്ച്. വേ​ണു ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:competitionorganizeddrawing
    News Summary - ‘Straight Line’ Drawing Competition Organized
    Similar News
    Next Story
    X