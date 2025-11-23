Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:58 PM IST

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ സ്റ്റെ​പ്പ് ഈ​ഗി​ളി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ കു​ടി​യേ​റ്റ​പ​ക്ഷി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ​െസ്റ്റ​പ്പ് ഈ​ഗി​ൾ
    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ സ്റ്റെ​പ്പ് ഈ​ഗി​ളി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്റ്റെ​പ്പ് ഈ​ഗി​ളി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി​യി​ൽ സ്റ്റെ​പ്പ് ഈ​ഗി​ളി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്ചെ​യ്തു. ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ കു​ടി​യേ​റ്റ​പ​ക്ഷി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ​െസ്റ്റ​പ്പ് ഈ​ഗി​ൾ. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നെ കാ​യ​ൽ​പ​രു​ന്ത് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള​മാ​യി വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന സ്പീ​ഷീ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക്ഷി ഇ​രു​ണ്ട ത​വി​ട്ടു​നി​റ​മു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ചി​റ​കു​ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം പ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    ബു​റൈ​മി​യ​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ലാ​ണ് പ​ക്ഷി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ജീ​വ​വൈ​വി​ധ്യം പ​രി​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​പൂ​ർ​വ കു​ടി​യേ​റ്റ​യി​ന​ങ്ങ​ളെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വ​ന്യ​ജീ​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ സാ​ലിം അ​ൽ മാ​സ്ക​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    െസ്റ്റ​പ്പ് സ്റ്റ​പ്പ് ഈ​ഗി​ൾ പോ​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​വും വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്പീ​ഷീ​സു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ന്യ​ജീ​വി ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​നി​ലെ ജീ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​െസ്റ്റ​പ്പ് ഈ​ഗി​ളി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​വി​ധാ​നം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സൂ​ച​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ൽ ബു​റൈ​മി ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​റ​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളെ​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഇ​ര​ക​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷി​യാ​ണ് ​െസ്റ്റ​പ്പ് ഈ​ഗി​ൾ. ഈ ​പ​ക്ഷി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ തു​റ​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കു​ടി​യേ​റ്റ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ടു​വ​രി​ക​യ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ഷ്യ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക്ഷി​ക​ൾ ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.ഏ​ക​ദേ​ശം 65-80 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചി​റ​കു​വി​സ്താ​ര​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​ക്കു​ള്ള​ത്. വ​ലി​യ എ​ലി​ക​ൾ, ചെ​റി​യ പ​ക്ഷി​ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഹാ​രം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം, സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ക്ഷി​വ​ർ​ഗം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ. ഇ​വ​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മം അ​ക്വി​ല നി​പ​ല​ൻ​സി​സ് എ​ന്നാ​ണ്. കൊ​ക്കി​ന്റെ ക​ട ഭാ​ഗം ക​ണ്ണി​നും പു​റ​കി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും ദീ​ർ​ഘ വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യു​ള്ള നാ​സാ​ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

