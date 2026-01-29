Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Jan 2026 1:46 PM IST
    29 Jan 2026 1:48 PM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ത്തി

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ
    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ത്തി
    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന് സ​ലാ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് താ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, അ​ശ്വി​ൻ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, ഷോ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​വി. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ബി​പി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ന​ടി ഭാ​വ​ന​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, അ​ശ്വി​ൻ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റി​ൽ സ്റ്റേ​ജി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലോ​കോ​ത്ത​ര ഷോ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള മീ​ഡി​യ പ്രോ ​ടീ​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ജ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ലാ​ല​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ രാ​വു തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ​നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ ​ത​ന്നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശും ഗാ​യ​ക​രാ​യി നി​ത്യാ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും.

    ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

