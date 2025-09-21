Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:54 AM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ സ്റ്റാ​മ്പ്

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പൈ​തൃ​ക അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഖ​റൂ​സി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി. നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം, ഒ​മാ​ൻ പോ​സ്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘സ്റ്റാ​മ്പ് മു​ത​ൽ എ​ൻ​വ​ല​പ്പ് വ​രെ: പോ​സ്റ്റ്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു’​എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 വ​രെ തു​ട​രും.

    1960 ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ, അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത ന​വോ​ത്ഥാ​നം, ആ​ധു​നി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ ബു​സൈ​ദ് രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ 280ാം വാ​ർ​ഷി​കം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സ്മ​ര​ണി​ക ല​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​നം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തു​പോ​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. 1975-1985 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ വി​ന്റേ​ജ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ബോ​ക്സ്, ഒ​മാ​നി പൈ​തൃ​കം, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്രം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ത​പാ​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:historystampexhibitionOman
