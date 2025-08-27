Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    വി​ശു​ദ്ധ സ്‌​നാ​പ​ക യോ​ഹ​ന്നാ​ന്റെ ഓ​ര്‍മ പെ​രു​ന്നാ​ൾ നാ​ളെ മു​ത​ൽ

    വി​ശു​ദ്ധ സ്‌​നാ​പ​ക യോ​ഹ​ന്നാ​ന്റെ ഓ​ര്‍മ പെ​രു​ന്നാ​ൾ നാ​ളെ മു​ത​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ വി​ശു​ദ്ധ സ്‌​നാ​പ​ക യോ​ഹ​ന്നാ​ന്റെ ഓ​ര്‍മ​പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​സ​ന്ധ്യാ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം എ​ന്നി​വ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് പ്ര​ഭാ​ത പ്രാ​ർ​ഥ​ന, എ​ട്ടി​ന് വി​ശു​ദ്ധ അ​ഞ്ചി​ന്മേ​ല്‍ കു​ര്‍ബാ​ന എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​ഞ്ചി​ന്മേ​ല്‍ കു​ര്‍ബാ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം, നേ​ര്‍ച്ച വി​ള​മ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​ന്നു​ത​ന്നെ വി​ശു​ദ്ധ ദൈ​വ​മാ​താ​വി​ന്റെ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള കൊ​ടി​യേ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​കാ​രി ഏ​ലി​യാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ര​ക്ക​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശു​ദ്ധ പാ​ത്രി​യ​ര്‍ക്കീ​സ് ബാ​വാ​യു​ടെ കി​ഴി​ല്‍ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ​ക്ക് നാ​ല് ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​ല്‍ 45 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ് റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ദേ​വാ​ല​യം. 1980 ജൂ​ലൈ 18നാ​ണ് ആ​ദ്യം കു​ര്‍ബാ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ​യു​ടെ ത​ല പ​ള്ളി​യാ​യി​ട്ടാ​യാ​ണ് ഈ ​ദേ​വാ​ല​യം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മ​ഹാ പ​രി​ശു​ദ്ധ​നാ​യ മ​ഞ്ഞി​നി​ക്ക​ര ബാ​വാ​യു​ടെ തി​രു​ശേ​ഷി​പ്പ് ഈ ​ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റ നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഫാ. ​ലി​യാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ര​യ്ക്ക​ല്‍ (വി​കാ​രി), ബി​ന്ദു പാ​ല​ക്ക​ല്‍ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജോ​ഗി​ന്‍സ് കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നി​ല്‍ പോ​ള്‍ (ട്ര​സ്റ്റി), വി​ജു മോ​സ​സ് (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​സ്റ്റി), ഷി​ബു രാ​ജ​ന്‍ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബൈ​ജു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍, ജി​ജോ ജോ​ഷ്വാ, ജി​ബി ജോ​സ​ഫ്, ബി​ന്ദു ജോ​ര്‍ജ്, ദീ​പാ ജോ​ഗി​ന്‍സ്, സി​സി​ലി വി​ജു (ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴ് വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 മു​ത​ല്‍ ദൈ​വ​മാ​താ​വി​ന്റെ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന​യും പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ര്‍ഥ​ന​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫാ. ​റി​നോ അ​നി​ക്ക​ല്‍, ഫാ. ​ടി​നു കേ​ള​മ്പ​ക​ല​ത്തി​ല്‍, ഫാ. ​ലി​ജോ പു​ത്ത​ന്‍പു​ര​ക്ക​ല്‍, ഫാ. ​ജി​ന്‍പ് തെ​ക്കെ​കു​ഴി​യി​ല്‍, ഫാ. ​ഏ​ലി​യാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ര​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

