Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:43 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ പാ​രി​ഷ്‌ ഹാ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    കൂ​ദാ​ശ​ക്ക്‌ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ സി​നു ചാ​ക്കോ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ പാ​രി​ഷ്‌ ഹാ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ സ​ലാ​ല ഇ​ട​വ​ക പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​രി​ഷ്‌ ഹാ​ൾ

    സ​ലാ​ല: സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ സ​ലാ​ല ഇ​ട​വ​ക പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​രി​ഷ്‌ ഹാ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദാ​രീ​സി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ​ള്ളി​യോ​ട്‌ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഹാ​ൾ പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. ഹാ​ളി​ന്റെ കൂ​ദാ​ശ​ക്ക്‌ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​സി​നു ചാ​ക്കോ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പാ​സ്റ്റ​ർ പ​നീ​ർ എ​സ്‌. വി​ല്യം​സ്‌ , ഫാ. ​ഫി​ലി​പ്പ്‌ ജോ​ൺ, ഫാ. ​ഈ​പ്പ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ട്ര​സ്‌​റ്റി ബി​ജു , ജോ​യി​ൻ ഏ​ലി​യാ​സ്‌, ഷൈ​ജു കെ.​തോ​മ​സ്‌, എ​ബി ജേ​ക്ക​ബ്‌ , ദീ​പു, ഡെ​ന്നി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി. നി​ര​വ​ധി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:salalahgulfnewsOman
    News Summary - St. John's Parish Hall inaugurated in Salalah
