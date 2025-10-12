Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ ച​ർ​ച്ച്‌ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ ജാ​ക്കോ​ബി​റ്റ്‌ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​േ​ഘാ​ഷം

    സ​ലാ​ല: സെ​ന്റ്‌ ജോ​ൺ​സ്‌ ജാ​ക്കോ​ബി​റ്റ്‌ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ച്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'ഓ​ണം മൂ​ഡ്‌ 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഐ​ൻ ഗ​ർ​സ്സീ​സ്‌ റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ടി​നു സ്ക​റി​യ, വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​യ​ൻ ഏ​ല്യാ​സ്‌, ട്ര​സ്റ്റി ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്‌, ഷൈ​ജു തോ​മ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു. എ​ബി ജേ​ക്ക​ബ്‌, പോ​ൻ​സി ഐ​സ​ക്‌, എ​ൽ​ദോ​സ്‌ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്‌, ദീ​പു മാ​ത്യു, ബി​നു ജോ​ൺ, ഷേ​ർ​ളി മാ​ത്യു, ആ​ശ സൈ​ജൊ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

