Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസെന്റ് ഡയനേഷ്യസ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 April 2026 8:29 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 8:29 PM IST

    സെന്റ് ഡയനേഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനവും അംഗത്വ വിതരണവും

    text_fields
    bookmark_border
    സെന്റ് ഡയനേഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനവും അംഗത്വ വിതരണവും
    cancel

    മസ്കത്ത്: മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് മഹാ ഇടവക സെന്റ് ഡയനേഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ 2026 - 27 വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് ശേഷം സെൻറ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ റവ. ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാച്ചൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിനു ഉമ്മനും കുടുംബത്തിനും അംഗത്വം നൽകി അംഗത്വ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു.

    ചടങ്ങിൽ ഇടവക വികാരിയും ഫെലോഷിപ്പ് പ്രസിഡന്റുമായ റവ. ഫാ. തോമസ് ജോസ്, സഹ വികാരി റവ. ഫാ. ലിജു തോമസ്, ഇടവക ട്രസ്റ്റി തോമസ് ജോൺ, കോ-ട്രസ്റ്റി ബിനു അമ്മിണി, സെക്രട്ടറി മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പ്, ഫെലോഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി, മാത്യു തോമസ് മെഴുവേലി, ട്രഷറർ വിജി തോമസ് വൈദ്യൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബിനു വില്ലോത്ത് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsfellowshipopening ceremonyorthodox churchmembership distribution
    News Summary - St. Dionysius Orthodox Fellowship Opening Ceremony and Membership Distribution
    Similar News
    Next Story
    X