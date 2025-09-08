Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 8 Sept 2025 1:45 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 1:45 PM IST

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    ഗു​രു​ധ​ർ​മ്മ​പ്ര​ച​ര​ണ​സ​ഭ മ​സ്ക്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ 171-മ​ത് ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഗു​രു​ധ​ർ​മ്മ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ മ​സ്ക്ക​ത്ത് ഗു​രു​പൂ​ജ​യും ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്വ.​പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു​മോ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​രു​വി​ന് മു​ൻ​പി​ൽ ദീ​പം തെ​ളി​യി​ച്ച് ദീ​പാ​ർ​പ്പ​ണ​വും ദൈ​വ​ദ​ശ​ക​വും ആ​ല​പി​ച്ചു. ഗു​രു​പൂ​ജ​യി​ൽ ല​ത​സ​ന്തോ​ഷ്, ആ​ശ​രാ​ജ്, രേ​ഖ സു​രേ​ഷ്, സീ​മ സി​ജു​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ള​ക്ക്പൂ​ജ​യും, ഗു​രു​പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി​യും സ​ദ​സ്സി​നെ ഭ​ക്തി​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി.

    ദി​ലീ​പ്കു​മാ​ർ, സി​ജു​മോ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ, സു​രേ​ഷ് തെ​റ​മ്പി​ൽ, ജ​ഗ​ജി​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബി​ജു സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വ​ച്ചു.മ​ഹാ​ഗു​രു പ​ക​ർ​ന്ന്ത​ന്ന അ​റി​വി​ൽ മ​ത​വൈ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​വ​രും സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വാ​ഴു​ന്ന ഒ​രു മാ​തൃ​കാ​ലോ​ക​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്ക് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ചോ​ദ​നം ആ​വ​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​രു​വി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

