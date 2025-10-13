Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Oct 2025 11:46 AM IST
    13 Oct 2025 11:46 AM IST

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    ഗു​രു ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ലെ സ്വാ​മി അ​സം​ഗാ​ന​ന്ദ​ഗി​രി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി സ​ന്ദേ​ശ​വും എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

    മാ​വേ​ലി മ​ന്ന​നും തെ​യ്യം, ക​ഥ​ക​ളി, കാ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും പു​ലി​ക​ളി​യും ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​ഭ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന് മു​ന്നി​ൽ ദീ​പാ​ർ​പ്പ​ണ​വും ദൈ​വ​ദ​ശ​ക ആ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, വേ​സ്റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളാ​യ ദൈ​വ​ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, കു​ണ്ഡ​ലി​നി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ ചി​ന്ത്‌ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ലാ​പ​ന​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    അ​ൽ ഹൈ​ലി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ് ശാ​ഖ​യു​ടെ ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ‘മ​ദ്യം വി​ഷ​മാ​ണ്, അ​ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്, കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത്, കു​ടി​ക്ക​രു​ത്’ എ​ന്ന ഗു​രു​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ ആ​സ്‌​പ​ദ​മാ​ക്കി ഗോ​കു​ൽ ദാ​സ് സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ഡ്രാ​മ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​ഭ​യു​ടെ യൂ​നി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു​മോ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​ഭ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു​മോ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് തേ​റ​മ്പി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ജു സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ച​ന്ദ്ര​ൻ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ എം. ​എ​ൻ പ്ര​സാ​ദ്, ശ്രീ ​ഷി​ബു മോ​ഹ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ്, കെ. ​വി. മ​ധു, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ റെ​ജി ക​ള​ത്തി​ൽ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്സ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എം.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, ബാ​ബു തെ​റ​മ്പി​ൽ, ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    sreenarayanaguruonam celebrationgulfOmanOnam.gulfnewsmalayalam
