എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഒമാൻ യൂനിയൻ ബർക്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരുജയന്തി ആഘോഷം

എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഒമാൻ യൂനിയൻ ബർക്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരുജയന്തി ആഘോഷംtext_fields
ബർക്ക: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഒമാൻ യൂനിയൻ ബർക്ക ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ 172 -മത് ജയന്തിദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. രാവിലെ ഗുരുദേവൻ്റെ ഛായാചിത്രവും വഹിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്രയോടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. തുടർന്ന് എസ്.എൻ.ഡി.പി ശ്രീനാരായണ ഭജൻസിൻ്റെ ഭക്തിനിർഭരമായ ഗുരുപുഷ്പാഞ്ജലിയും പൂജാചടങ്ങുകളും നടന്നു. നിരവധി ശ്രീനാരായണീയർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ബർക്ക ശാഖ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഒമാൻ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എൽ. രാജേന്ദ്രൻ, കൺവീനർ ജി. രാജേഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ ഡോ. കിരൺ ജി. ആർ. വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ദർശനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഗുരുദേവ പ്രഭാഷണത്തിൽ, ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങളുടെ സമകാലിക പ്രസക്തിയും മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് അവ നൽകുന്ന സന്ദേശവും വിശദീകരിച്ചു.
ആഘോഷപരിപാടികളിൽ മസ്കത്ത് പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിന്റെ ചെണ്ടമേളം, ഗാനമേള, വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുക്കി. ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ കൊണ്ടും ഗുരുദേവജയന്തി ആഘോഷം ശ്രദ്ധേയമായി.
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