    21 Jan 2026 12:33 PM IST
    21 Jan 2026 12:33 PM IST

    വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പിറുലിന ആൽഗ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് എസ്.ക്യു.യു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്പി​റു​ലി​ന ആ​ൽ​ഗ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല (എ​സ്.​ക്യു.​യു). വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ-​ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഈ ​നേ​ട്ടം.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ഷ​ക മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ലോ​ക​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന മൈ​ക്രോ ആ​ൽ​ഗ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സ്പി​റു​ലി​ന. ഇ​തി​ൽ 60 മു​ത​ൽ 65 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന പോ​ഷ​ക​പൂ​ര​ക​മാ​യ സ്പി​റു​ലി​ന​യു​ടെ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ളു​പ്പം ഇ​ണ​ങ്ങാ​നും സ​മു​ദ്ര​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പോ​ലും വ​ള​രാ​നും സ്പി​റു​ലി​ന​ക്ക് ക​ഴി​വു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​മി​യും സ​മു​ദ്ര​ജ​ല​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    കൃ​ഷി-​മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​ജ​ല വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൃ​ഷി-​മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ (എ.​എ​ഫ്.​ഡി.​എ​ഫ്) 80,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്,എ​സ്.​ക്യു.​യു കാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ആ​ൽ​ഗ യൂ​നി​റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഡോ. ​ഹാ​ഫി​സ് അ​ലി അ​ൽ മ​ഹ്റൂ​ഖി​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ സ്പി​റു​ലി​ന ആ​ൽ​ഗ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ഈ ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ഷ​ക മൂ​ല്യം, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പി​റു​ലി​ന ചേ​ർ​ത്ത മൃ​ഗ-​മ​ത്സ്യ തീ​റ്റ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ശാ​സ്ത്രീ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

