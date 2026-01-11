Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഗു​ബ്ര ബ​ദ​ർ അ​ൽ​സ​മ​യി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം

    ഗു​ബ്ര ബ​ദ​ർ അ​ൽ​സ​മ​യി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം
    ഗു​ബ്ര​യി​ലെ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ റോ​യ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ​

    സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ട്ടി​ങ് എ​ഡ്ജ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​മാ​യി സ്​​പോ​ർ​ട്സ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി ഗു​ബ്ര​യി​ലെ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ റോ​യ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ​യ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ടീ​മി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ശാ​സ്ത്രീ​യ ചി​കി​ത്സ രീ​തി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ, കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ജീ​വ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​വ​രെ​യും ശ​ക്തി​യും ച​ല​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​ക​ട​ന​ശേ​ഷി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നും ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ റോ​യ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

