Madhyamam
    Oman
    29 Oct 2025 10:51 AM IST
    29 Oct 2025 10:51 AM IST

    സൈ​നി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കാ​യി​ക മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു

    സൈ​നി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കാ​യി​ക മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു
    മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കാ​യി​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മു​സ​ന്ദം: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സാ​യു​ധ​സേ​ന മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ മി​ലി​റ്റ​റി സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൈ​നി​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കാ​യി​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ പൈ​ല​റ്റ് ഖാ​മി​സ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഗ​ഫ്രി, ഉ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ട്ടം, പി​സ്റ്റ​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ്, റൈ​ഫി​ൾ, സ്കീ​റ്റ് ഷൂ​ട്ടി​ങ്, നീ​ന്ത​ൽ, ഫൈ​വ്സ്‍ ഫു​ട്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ച്ച ടീ​മു​ക​ളെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​വ​രെ​യും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ആ​ർ​മി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഓ​വ​റോ​ൾ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

