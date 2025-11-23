Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:04 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ കാ​യി​ക​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യു​ടെ 35ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മു​സാ​ബ് ജു​മാ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ ദം​റി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​നി​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്ട്രാ ക​രി​ക്കു​ലം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച്പാ​സ്റ്റ് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​രു​ണി​മ സ​ജീ​ഷ് കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 408 കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫ്ലാ​ഗ് ഡ്രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ​യ്റോ​ബി​ക്സ് ഡാ​ൻ​സും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​യോ​ധ​ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 664 പോ​യ​ൻ​റ്നേ​ടി യെ​ല്ലോ ഹൗ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും 608 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഗ്രീ​ൻ​ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, ആ​ഷി​ഫ ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Oman News
