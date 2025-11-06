Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    6 Nov 2025 8:20 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 8:20 AM IST

    'അ​നു​ഭ​വ ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ’​ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ

    അ​നു​ഭ​വ ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ’​ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ
    സോ​ഹാ​ർ എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: സോ​ഹാ​ർ എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘അ​നു​ഭ​വ​ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ’​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പാ​സ്റ്റ​ർ ജ​സ്റ്റ​സ്, സാ​ൽ​സ​ൺ ബേ​ബി, സാം​കു​ട്ടി തോ​മ​സ്, സ​തീ​ഷ് വി​ല്യംസ്, തോ​മ​സ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​ദ​ർ ജി​നൂ​പ് കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പാ​സ്റ്റ​ർ വി.​വി ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ്, ഫാ​ദ​ർ സാ​ജു പാ​ടാ​ച്ചി​റ, സ​തീ​ഷ് കെ ​എ​സ്‌. ഫാ​ദ​ർ എ​ൽ​ദോ​സ് പോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ സി. ​പൗ​ലോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ തോ​മ​സ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

