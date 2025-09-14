Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:59 AM IST

    ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ചി​ല സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ചി​ല സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ


    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു പ​റ​യാം. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്. അ​ത് ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട് . ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ള്ള​തും അ​തു​പോ​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​ണ്.

    1.പ​ബ്ലി​ക് പ്രൊ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്

    സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​തൊ​രു 15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി ആ​ണ്. എ​ല്ലാ അം​ഗീ​ത​കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങാം. നി​ല​വി​ൽ മ​റ്റു പ്രൊ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ചേ​രാം. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു (minor) അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ തു​ട​ങ്ങാം. ഒ​രു വ​ർ​ഷ ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന തു​ക പ​ര​മാ​വ​ധി 1,50,000/- ആ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 7.10 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ആ​ദാ​യം. ഒ​രു​ത​വ​ണ​യാ​യോ പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യോ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ തു​ക അ​ട​യ്ക്കാം. പ​ക്ഷെ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന മാ​സം അ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി​ക്ക് മു​ന്നേ അ​ട​ച്ചി​ല്ല എ​ങ്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക​യ്ക്ക് ആ ​മാ​സ​ത്തെ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും മാ​ർ​ച്ച് മാ​സം 31ന് ​ആ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദാ​യം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ര​വ് വെ​ക്കും. മ​റ്റു നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഇ​തി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ൽ അ​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക പ​ര​മാ​വ​ധി 1,50,000വ​രെ​യാ​ണ്. 80 സി.​യി​ൽ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ള​വും കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി വാ​യ്പ സൗ​ക​ര്യം, ഭാ​ഗി​ക​മാ​യു​ള്ള പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റു ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്കോ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്കോ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്.

    15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും, കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​മ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ഒ​രു 5 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ് . പി​ന്നീ​ട് വീ​ണ്ടും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​യ്ക്കും നീ​ട്ടാം.

    നി​ല​വി​ലെ ആ​ദാ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ചു (7.10%) കൃ​ത്യ​മാ​യി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യം (ഏ​പ്രി​ൽ) 1,50,000 രൂ​പ​വെ​ച്ച് അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 40,68,209 രൂ​പ​യും 20 വ​ർ​ഷ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 66,58,288 രൂ​പ​യും 25 വ​ർ​ഷ​കാ​ല​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 1,03,08,015 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കും.

    2. സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ സേ​വി​ങ് സ്കീം

    ​പേ​ര് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​ത് പൊ​തു​വെ 60 വ​യ​സു ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​ന സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക 30 ല​ക്ഷ​മാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു . നി​ല​വി​ൽ 8.2 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യം കി​ട്ടു​ന്നു. ത്രൈ​മാ​സ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ ഈ ​വ​രു​മാ​നം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​രും. 5 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി. ഇ​തി​നു കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നു ആ​ദാ​യ നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ​യെ​യോ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യോ ചേ​ർ​ത്ത് ജോ​യി​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​ക്കാം. ഓ​രോ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാം. കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പു​തു​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്കി​ൽ വ്യ​താ​സം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല, 30 ല​ക്ഷം ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യോ പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യോ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താം. കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാം. വ​ള​രെ ക​ർ​ശ​ന ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നേ പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്.

    അ​റു​പ​തു വ​യ​സാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​കി​ട്ടു​ന്ന വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം കി​ട്ടി ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം , രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഓ​പ്പ​ൺ ചെ​യ്യാം.

    3.സു​ക​ന്യ സ​മൃ​ദ്ധി സ്കീം

    ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും, വി​വാ​ഹ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി 10 വ​യ​സു തി​ക​യു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നേ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങ​ണം. പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് 1,50,000 രൂ​പ ആ​ണ്. ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​രെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം. നി​ല​വി​ൽ 8.2 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണ് വ​രു​മാ​നം. അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക്ക് 21 വ​യ​സാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു. 10 ക്ലാ​സ് പ​ഠ​നം മു​ത​ൽ ചി​ല​വി​ലേ​ക്കു ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നും തു​ക നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. കു​ട്ടി​യ്ക്ക് 18 വ​യ​സു​ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ വി​വാ​ഹം ആ​യാ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തു​ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. ആ​ദാ​യ നി​കു​തി 80സി ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യം കി​ട്ടും. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും നി​കു​തി ഇ​ല്ല.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ചെ​റു സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് . എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വി​ന​നു​സ്സ​രി​ച്ചും ആ​വ​ശ്യം അ​നു​സ​രി​ച്ചും ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു പ​ല​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ര​മാ​ർ​ഥം.

