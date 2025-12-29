Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:49 PM IST

    സോമാലിലാൻഡ് അംഗീകാരം; ഇസ്രായേൽ നീക്കത്തിനെതിരെ അറബ്, ആഫ്രിക്കൻ, ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ

    ഒ​മാ​ൻ അ​ട​ക്കം 21 അ​റ​ബ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    മ​സ്ക​ത്ത്: സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡി​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്റ്റേ​റ്റാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​റ​ബ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​ൻ അ​ട​ക്കം 21 അ​റ​ബ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ഒ​മാ​നു പു​റ​മെ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, കോ​മ​റോ​സ്, ജി​ബൂ​ട്ടി, ഗാം​ബി​യ, ഇ​റാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, നൈ​ജീ​രി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, സോ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, യെ​മ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ-​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും (ഒ.​ഐ.​സി) വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​ത്.

    സോ​മാ​ലി​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന​ക​ത്തു​ള്ള സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ മു​ന​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന -സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തോ​ടും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യോ​ടു​മു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും ഐ​ക്യ​ത്തി​നും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും ഐ​ക്യ​ത്തി​നും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന, സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ഭൗ​മ അ​ഖ​ണ്ഡ​ത ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഏ​തു നീ​ക്ക​വും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അ​റ​ബ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്തു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​മീ​പ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പ്ര​സ്തു​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് മു​ൻ​പ് എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഗി​ഡി​യോ​ൺ സാ​റും സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ​ര​സ്പ​ര അം​ഗീ​കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



