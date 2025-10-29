Begin typing your search above and press return to search.
    29 Oct 2025 11:07 AM IST
    29 Oct 2025 11:07 AM IST

    സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം: സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു

    സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ർ: സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം പ​ത്താ​മ​ത് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ഹാ​ർ ലു​ലു ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ-​ജൂ​നി​യ​ർ-​സീ​നി​യ​ർ-​ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ച് ആ​കെ 34 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 215 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 വ​രെ ന​ട​ന്ന സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സോ​ഹാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ണ്ടാ​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് നാ​വ​ത്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​ൻ മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ക. സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സോ​ഹാ​ർ പ്ലാ​സ​യി​ലെ നാ​ല് തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഉ​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:youth festivalOman Newssohar malayali sanghamgulf news malayalam
    News Summary - Sohar Malayali Sangham Youth Festival: Stage competitions concluded
