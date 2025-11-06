Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:09 AM IST

    സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് നാ​ളെ തി​രി തെ​ളി​യും

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സര​ങ്ങ​ൾ
    സു​ഹാ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​രി തെ​ളി​യും. ഇ​നി​യു​ള്ള ര​ണ്ടു ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഹാ​റി​ൽ ചി​ല​ങ്ക​യു​ടെ താ​ള​മു​യ​രും. സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം പ​ത്താ​മ​ത് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​മാ​ണി​ത്. ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൂ​റ അം​ഗം ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബ്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സു​ഹാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ണ്ടാ​ല​യും മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ സു​ഹാ​ർ പ്ലാ​സ സി​നി​മ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ നാ​ല് തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, ഓ​പൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    നാ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ വി​ധിനി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​മാ​പി​ക്കും. സു​ഹാ​ർ വാ​ലി ശൈഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബ​സ്സൈ​ദി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴു​മെ​ന്ന് സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

