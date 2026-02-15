Begin typing your search above and press return to search.
    15 Feb 2026 10:12 AM IST
    15 Feb 2026 10:12 AM IST

    ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പി​ന് പ്ര​ണാ​മ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം

    ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പി​ന് പ്ര​ണാ​മ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം
    ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പ്

    സു​ഹാ​ർ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​ക​വി ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കി സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​ഹി​ത്യ​പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​എ​ൻ.​വി​യു​ടെ കാ​വ്യ​പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​റോ​യി പി. ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​എ​ൻ.​വി ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ മാ​ന​വി​ക​ത​യും പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ​ഹ​വും കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്നും വാ​ക്കും വ​രി​ക​ളും കൊ​ണ്ട് വി​പ്ല​വ​വും പ്ര​ണ​യ​വും തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ക​വി​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ.​എ​ൻ.​വി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ​ആ​ർ.​പി വ​ള്ളി​കു​ന്നം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​നീ​ഷ്, നി​ഷാ​ദ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, ബി​ന്ദു മ​നോ​ജ്, അ​വ​ന്തി​ക സു​രേ​ഷ്, ദി​യ ആ​ർ നാ​യ​ർ, ശി​ഖ സ​നീ​ഷ്, അ​ഭി​ജി​ത്ത് നാ​രാ​യ​ൺ വി​ദ്യാ​ധ​നി​ൽ, സ​ന്ദേ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ.​എ​ൻ.​വി.​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ക​വി​ത​ക​ളും ച​ല​ച്ചി​ത്ര-​നാ​ട​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ല​പി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്കും ഒ.​എ​ൻ.​വി.​യു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നും സോ​ഹാ​ർ ലി​റ്റ​റ​റി ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കെ.​ആ​ർ.​പി വ​ള്ളി​കു​ന്നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

