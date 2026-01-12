Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 12:47 PM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മം, ഗെ​യി​മി​ങ്

    സാ​മൂ​ഹി​ക സ്വാ​ധീ​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മം, ഗെ​യി​മി​ങ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യി​മു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ച ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ വ്യാ​പ​നം കു​ട്ടി​ക​ൾ, കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​മി​തോ​പ​യോ​ഗം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. യു​വാ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ, ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ, ചി​കി​ത്സാ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, 2026-ലെ ​കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​വ​ഴി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

