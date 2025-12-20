Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:36 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:36 PM IST

    അ​റ​ബ് യോ​ഗം; സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം അ​റ​ബ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    അ​റ​ബ് യോ​ഗം; സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു
    സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ അ​മ്മാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ അ​മ്മാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 45ാമ​ത് സ്ഥി​ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും, സ​മ​ഗ്ര സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​ര​ക്ഷ​ണം, വ​യോ​ജ​ന പ​രി​ച​ര​ണം, കു​ടും​ബ-​ശി​ശു​ക്ഷേ​മ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 2030ലെ ​സു​സ്ഥി​ര​വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​റ​ബ് റോ​ഡ്മാ​പ്, അ​റ​ബ് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ പ​ങ്ക്, 2026ലെ ​കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ല​ണ്ട​ർ എ​ന്നി​വ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാം ലോ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​റ​ബ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ച് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, ര​ണ്ടാം ലോ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ദോ​ഹ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​വി​ക​സ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​റ​ബ്-​യു.​എ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ല്ലാ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ, ദോ​ഹ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

