സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചുtext_fields
ഇബ്രി: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസജീവിതത്തിനിടയിൽ സഹജീവികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് കലാ കൈരളിയുടെ ആദരം. ഇബ്രിയിലെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ ശ്രീകുമാർ, തമ്പാൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. ഇബ്രി വിമൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ കെ.എൻ. വിജയനും മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും ആദരിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ സുനീഷ്, സുഭാഷ്, അനീഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കലാ കൈരളി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
