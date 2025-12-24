Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:35 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ താ​ഴെ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ജ​ല​ബാ​ഷ്പം നേ​രി​ട്ട് മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​യാ​യി ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ടി​യു​ന്ന​താ​ണ് മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​രി​ത​ല താ​പ​നി​ല ‘ഫ്രോ​സ്റ്റ് പോ​യി​ന്റ്’ ക​ട​ന്നാ​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. വാ​യു​വി​ന്റെ​യോ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ന്റെ​യോ താ​പ​നി​ല ‘ഡ്യൂ ​പോ​യി​ന്റ്’​നു താ​ഴെ​യാ​യാ​ൽ മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടും.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മി​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും മ​ധ്യ​നി​ല​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ​യും ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ​യും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ഴ്ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദാ​ഹി​റ, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സൈ​ഖി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 0.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് താ​പ​നി​ല​യാ​ണ്.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഇ​നി​യും കു​റ​യു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി നേ​ര​ത്തെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​ഴ്ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന് താ​ഴേ​ക്ക് താ​പ​നി​ല​യെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newssnowwintermountains
