    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 1:34 PM IST

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ശാ​ഖ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ബ​ർ​ക്ക അ​ൽ ഫ​വാ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ലേ​ഖ അ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ബാ​ല​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ടി.​പി.​സു​രേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ബ​ർ​ക്ക ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ശാ​ഖ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​സ​ന്ത​കു​മാ​ർ, റി​നീ​ഷ്, ഹ​ർ​ഷ​കു​മാ​ർ ബ​ർ​ക്ക ഗു​രു ചൈ​ത​ന്യ ബ​ർ​ക്ക ശാ​ഖ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സു​രേ​ഷ് സു​ന്ദ​ർ , ആ​ത്മീ​യ സ​മി​തി

    കോ-​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​തീ​ഷ് മ​ണ്ണ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ജീ​ഷ് മ​ണ്ണ​ത്ത്‌, ‌ഷാ​ബു ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഡി​ജി​ത്ത്, ശ​ര​ത്, വി​ഘ്നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗു​രു​ദേ​വ​ന്റെ അ​ഞ്ചു മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഛായാ​ചി​ത്രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഡി-​സ്റ്റാ​റി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ, കോ​മ​ഡി ഉ​ത്സ​വം ഫെ​യിം പ്ര​ശാ​ന്ത് വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മി​മി​ക്‌​സ് പ​രേ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

