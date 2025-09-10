Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഎ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:03 AM IST

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ച​ത​യ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ച​ത​യ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ച​ത​യ​ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്റെ ഗു​രു​വ​ര്‍ഷം 171ാമ​ത് ച​ത​യ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ ഛായാ​ചി​ത്ര​വും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​യ്ക്ക വാ​ദ്യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യും വ​നി​ത​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും കൂ​ടി ആ​യ​പ്പോ​ള്‍ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്ത് സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​രു വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഭ​ജ​ന്‍ സ​മി​തി​യു​ടെ വി​ശേ​ഷാ​ല്‍ ഗു​രു​പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി​യും ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ജി.​രാ​ജേ​ഷ് , കോ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ര്‍. ഹ​ര്‍ഷ​കു​മാ​ര്‍, ഡി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍, കെ.​ആ.​ര്‍ റി​നേ​ഷ്, വി​വി​ധ ശാ​ഖ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​രം ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​വ​ന് ഒ​രു മ​ത​വും അ​ന്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രെ​ല്ലാം ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന ഏ​ക​മ​ത ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ജ്വ​ല​നം എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ങ്ങനെ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ലൂ​ടെ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ ത​ത്വ​ദ​ര്‍ശ​നം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​വാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    വി​ശേ​ഷാ​ല്‍ ഗു​രു​പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി​യി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധ വാ​ദ്യ​സം​ഗീ​ത വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍മാ​രാ​യ സു​നി​ല്‍ കൈ​താ​രം, രാ​ജേ​ഷ് മേ​നോ​ന്‍, പ്ര​ദീ​പ്, ബ​ബി​ത ശ്യാം, ​ഷോ​ണ രാ​ജേ​ഷ്, ദേ​വ​ശ്രീ ദീ​പു, കി​ഷോ​ര്‍, സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗു​രു വ​ര്‍ഷം 171നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗു​രു​വി​നെ അ​റി​യു​വാ​നും അ​റി​യി​ക്കു​വാ​നും എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യ ഗു​രു​ദേ​വ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ‘ഗു​രു​ദേ​വ ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു യാ​ത്ര’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 13ന് ​വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി മു​ത​ല്‍ മു​ന്‍ ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠാ​ധി​പ​തി പ​ത്മ​ശ്രീ ബ്ര​ഹ്മ​ശ്രീ വി​ശു​ദ്ധാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തും.

    അ​ന്നേ ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മ്മി​ക​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ​നാ​ല്‍ വി​ര​ചി​ത​മാ​യ ഹോ​മ​മ​ന്ത്രം കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ര്‍വൈ​ശ്വ​ര്യ പൂ​ജ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പൂ​ജ ന​ട​ക്കു​വാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​യ​തി​നാ​ല്‍ എ​ല്ലാ ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ര്‍വൈ​ശ്വ​ര്യ പൂ​ജ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ന്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationanniversaryS.N.D.P. Union
    News Summary - S.N.D.P Oman Union 40th Anniversary Celebration
    Similar News
    Next Story
    X