Madhyamam
    Oman
    Posted On
    2 Sept 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:57 PM IST

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു
    ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​ലാ​ല യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നോ​ടൊ​പ്പം

    സ​ലാ​ല: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ സ​ലാ​ല യൂ​നി​യ​ൻ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. സ​ലാ​ല മ്യൂ​സി​ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൽ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി കെ.​കെ. ര​മേ​ശ് കു​മാ​റി​നെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി കെ.​എ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷി​ജി​ൽ കോ​ട്ടാ​യി​യാ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഇ.​ആ​ർ. സ​നീ​ഷ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ, ശ​ര​ത് ബാ​ബു (ജോ.​സെ​ക്ര.), ദീ​പ​ക് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് (യൂ​നി​യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ). എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഗു​രു​വി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - S.N.D.P. meeting was attended by Salalah office bearers
