എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം സലാല ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേറ്റുtext_fields
സലാല: എസ്.എൻ.ഡിപി യോഗം ഒമാൻ സലാല യൂനിയൻ പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു. സലാല മ്യൂസിക് ഹാളിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ഒമാൻ യൂനിയൻ ചെയർമാൻ എൽ. രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അടുത്ത മൂന്നുവർഷത്തേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റായി കെ.കെ. രമേശ് കുമാറിനെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ.എ. സുനിൽകുമാറിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷിജിൽ കോട്ടായിയാണ് ട്രഷറർ. മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ: ഇ.ആർ. സനീഷ് (വൈസ് പ്രസി.), ശ്യാം മോഹൻ, ശരത് ബാബു (ജോ.സെക്ര.), ദീപക് മോഹൻദാസ് (യൂനിയൻ കൗൺസിലർ). എസ്.എൻ.ഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഓൺലൈനായി ആശംസകൾ നേർന്നു. ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവാസലോകത്തും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
