Madhyamam
    Oman
    Posted On
    23 Oct 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 12:14 PM IST

    എ​സ്.​എം.​എ​സ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം: സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​രം നാ​ളെ

    എ​സ്.​എം.​എ​സ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം: സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​രം നാ​ളെ
    സോ​ഹാ​ർ: സോ​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്‌ സോ​ഹാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​ത്താ​മ​ത് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഥാ-​ക​വി​താ-​ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ സോ​ഹാ​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലെ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, ഓ​പ​ൺ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഓ​ഫ്‌ സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​രം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ ഗി​രീ​ഷ് നാ​വ​ത്ത്, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​ൻ മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​സ​മ​യ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് സ്പോ​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നോ​ജ്‌​കു​മാ​റും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ പി​ട്ട​നും അ​റി​യി​ച്ചു. യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സോ​ഹാ​ർ പ്ലാ​സ​യി​ലെ നാ​ല് തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    youth festivalGulf NewsSMSStage Competitions
