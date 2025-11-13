Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഎ​സ്.​എം.​സി.​എ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 9:23 AM IST

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    cancel
    camera_alt

    എസ്.എം.സി.എ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ, ഗാ​ല മോ​ർ​ത്ത് സ്മൂ​നി ജാ​ക്ക​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ പ​ള്ളി​യും യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ൽ റൂ​വി പീ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പോ​ൾ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ​പ​ള്ളി​യും ജൂ​നി​യ​ർ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എം.​സി.​എ യു​ടെ എ ​ടീ​മും കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 28 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സി​റോ മ​ല​ങ്ക​ര കാ​ത്ത​ലി​ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യും റൂ​വി മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യും യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ൽ റൂ​വി മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യും മാ​ർ​തോ​മ്മ ച​ർ​ച്ച് ഒ​മാ​നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗാ​ലാ സെൻറ് പോ​ൾ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ പ​ള്ളി​യും ഒ​മാ​ൻ സി​റോ മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഫാ. ​ലി​ജോ ജെ​യിം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​എം.​സി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ജോ​ർ​ജ് വ​ടു​ക്കൂ​ട്ട് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ൻ തോ​മ​സ്, എ​സ്.​എം.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ മു​രി​ങ്ങ​വ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballtournamentgulfnewssmca
    News Summary - SMCA Football Tournament
    Similar News
    Next Story
    X