Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:03 PM IST

    എ​സ്‌.​കെ.​എ​സ്‌.​എ​സ്. എ​ഫ്‌ ഇ​ഷ്കെ റ​സൂ​ൽ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    skssf
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്‌.​കെ.​എ​സ്‌.​എ​സ്. എ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഷ്കെ റ​സൂ​ൽ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല:​ 'സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്ര​ബ്ദം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്‌.​കെ.​എ​സ്‌.​എ​സ്. എ​ഫ്‌ ഇ​ഷ്കെ റ​സൂ​ൽ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​സ്‌​ജി​ദ്‌ ഉ​മ​ർ റ​വാ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സീ​സ്‌ ഹാ​ജി മ​ണി മ​ല ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ , റ​ഈ​സ് ശി​വ​പു​രം , വി.​പി അ​ബ്ദു സ​ലാം ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി, റ​ഷീ​ദ്‌ ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​നീ​ഷ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsskssfMilad campaign
    News Summary - S.K.S.S.S. F. Ishke Rasool Sangam organized
    Similar News
    Next Story
    X