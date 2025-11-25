എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ‘കുരുന്നു കൂട്ടം’ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സലാല: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ‘കുരുന്നു കൂട്ടം’ എന്ന പേരിൽ വിവിധ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദാരീസ് ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടി ഇന്ത്യൻ മുൻ സ്കൂൾ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല അൻവരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒന്നുമുതൽ ആറുവരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി കളറിങ്, ഗെയിംസ്, ക്വിസ് എന്നിവയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
മോട്ടിവേറ്റർ ബഷീർ എടത്ത് വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിച്ചു. സുകൃതവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അർഥപൂർണമായ ജീവിതം സാധ്യമാവുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഫൈസി തിരുവള്ളൂർ , അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി, വി.പി. അബ്ദുൽ സലാം ഹാജി , കൗൺസിലർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
റഹ്മത്തുല്ല മാസ്റ്റർ, അബ്ദുൽ റസാക്ക് ,അബ്ദുൽ ഫാത്ത്ഹ് എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഷുഹൈബ് മാസ്റ്റർ , സനീഷ് കോട്ടക്കൽ, ഷാനവാസ്, അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ, ജാബിർ ശരീഫ്, നവാസ് ആലത്തൂർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
