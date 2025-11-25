Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:23 PM IST

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ‘കു​രു​ന്നു കൂ​ട്ടം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ‘കു​രു​ന്നു കൂ​ട്ടം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കു​രു​ന്നു കൂ​ട്ടം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘കു​രു​ന്നു കൂ​ട്ടം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദാ​രീ​സ്‌ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ള​റി​ങ്, ഗെ​യിം​സ്, ക്വി​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ർ ബ​ഷീ​ർ എ​ട​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. സു​കൃ​ത​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ർ​ഥ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ജീ​വി​തം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ , അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി, വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി , കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് ,അ​ബ്ദു​ൽ ഫാ​ത്ത്‌​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഷു​ഹൈ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ , സ​നീ​ഷ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ബ്ബാ​സ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ജാ​ബി​ർ ശ​രീ​ഫ്, ന​വാ​സ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Oman Newsskssfgulf news malayalam
    News Summary - SKSSF organizes ‘Kurunnu Koottam’
