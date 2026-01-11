Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ൽ​ത്താ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:02 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ന് ആ​റു​വ​ർ​ഷം; ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ എ​ക്കാ​ല​വും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രു​ന്നു; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചും
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ന് ആ​റു​വ​ർ​ഷം; ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്
    cancel
    camera_alt

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ നാ​ടി​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ആ​റു വ​ർ​ഷം. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​ക കാ​ലം രാ​ഷ്​​ട്ര നാ​യ​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട്​​ 79 ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്, ആ​ധു​നി​ക ഒ​മാ​​ന്റെ രാ​ജ​ശി​ൽ​പി​യും അ​റ​ബ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ദേ​ശ വാ​ഹ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ൽ അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് ഏ​ഴു​മാ​സം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം.

    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ സ​ഈ​ദ് ബി​ന്‍ തൈ​മൂ​റി​ന്റെ​യും ശൈ​ഖ മ​സൂ​ൺ അ​ല്‍ മ​ഷാ​നി​യു​ടെ​യും ഏ​ക മ​ക​നാ​യി 1940 ന​വം​ബ​ര്‍ പ​തി​നെ​ട്ടി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ലാ​ണ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്​ ജ​നി​ച്ച​ത്. സ​ലാ​ല​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പു​ണെ​യി​ലു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. പു​ണെ​യി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ശ​ങ്ക​ർ ദ​യാ​ൽ ശ​ർ​മ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ല​ണ്ട​നി​ലെ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്​ മി​ലി​റ്റ​റി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക യു​ദ്ധ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നൈ​പു​ണ്യം നേ​ടി. മി​ലി​ട്ട​റി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തു.

    1970 ജ​നു​വ​രി 23ന്​ ​ആ​ണ്​ പി​താ​വ്​ സ​ഈ​ദ് ബി​ന്‍ തൈ​മൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്​ ഒ​മാ​​ന്റെ ഭ​ര​ണ സാ​ര​ഥ്യ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഖാ​ബൂ​സ്​ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടും ത​ന്നെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​ൻ. ഒ​രു ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്​​ച​ക്കാ​ണ്​ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ലം ഒ​മാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. മ​റ്റു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ എ​ണ്ണ​യാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും സ്​​ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ ലോ​ക രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു. അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​​ലും ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ കു​തി​പ്പാ​ണ്​ ഒ​മാ​ൻ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി എ​ന്നും സ​വി​ശേ​ഷ ബ​ന്ധം പു​ല​ര്‍ത്തി പോ​ന്ന നേ​ത​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ എ​ക്കാ​ല​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രു​ന്നു; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചും. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദി​ന്‌ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​നാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്​ മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ഒ​സ്യ​ത്ത്​ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്‌ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ​താ​രി​ഖി​നെ പു​തി​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്‌. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്റെ പി​താ​വി​​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര പു​ത്ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ അ​ന്ന​ത്തെ പൈ​തൃ​ക സാം​സ്​​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഹൈ​തം താ​രി​ഖ്. 2020 ജ​നു​വ​രി 11ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ൽ ബു​സ്​​താ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ദ​സ്സി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്​​ത്​ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Six years since Sultan Qaboos' passing; Sultan Qaboos in memories
    Similar News
    Next Story
    X