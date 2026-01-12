Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 12:41 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ആ​റ് വ​ർ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ആ​റ് വ​ർ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ൽ​പി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സി​ന്റെ ഒ​സ്യ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ഗോ​ള, പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ഒ​മാ​ന്റെ ഭ​ര​ണ​മേ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​വി​ഡ് പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി, അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി, ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ജീ​വ​ന ശേ​ഷി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ​യാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളോ​ടും പൊ​രു​തി​യ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, യു​വ​ജ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണം, വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​രെ വി​ക​സ​ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളോ മാ​ത്ര​മാ​യ​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​സ​മീ​പ​നം ഈ ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ടൂ​റി​സം, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ഖ​ന​നം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലാ​യ വി​ക​സ​ന​കാ​ലം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ തു​ടു​രു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​വ​യെ​ല്ലാം ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്ന ന​യം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ഗം കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സു​താ​ര്യ​ത, സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ ഈ ​സ​ന്തു​ലി​ത സ​മീ​പ​നം പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ഗോ​ള അ​സ്ഥി​ര​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പോ​റ​ലു​ക​ളൊ​ന്നു​മേ​ൽ​ക്കാ​തെ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ മി​ക​വു​പു​ല​ർ​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​വാ​ഹ​ക​രാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ഴ്ച്ച​പ്പാ​ടി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഊ​ന്ന​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ല​മു​റ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Six proud years of Sultan Haitham bin Tariq
    Similar News
    Next Story
    X