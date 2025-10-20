മയക്കുമരുന്നുമായി ആറ് ഏഷ്യൻ വംശജർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരവുമായി ആറ് ഏഷ്യൻ വംശജർ മസ്കത്തിൽ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കുന്നവരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സീബ് വിലായത്തിൽ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിന് കീഴിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർ കോംപാറ്റിങ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയിലാണ് ആറുപേർ അറസ്റ്റിലായത്.
വൻ തോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് പദാർഥങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഗുളികകളും പ്രതികളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും വിൽപനക്കുമായി ഇവ പ്രതികൾ ശേഖരിച്ചതാണെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി പൂർത്തിയാക്കിയതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
