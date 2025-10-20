Begin typing your search above and press return to search.
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ആ​റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ആ​റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ആ​റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ കോം​പാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    വ​ൻ തോ​തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗു​ളി​ക​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മാ​യി ഇ​വ പ്ര​തി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsillegal drug
    News Summary - Six Asians arrested for possession of illegal drugs
