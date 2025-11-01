Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:57 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല
    സ​ലാ​ല: കേ​ര​ള​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വാ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര്‌ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2002നു​​​ശേ​​​ഷം വോ​​​ട്ട​​​വ​​​കാ​​​ശം ല​​​ഭി​​​ച്ച​​​വ​​​രും നി​​​ല​​​വി​​​ൽ പ​​​ട്ടി​​​ക​​​യി​​​ൽ സ്ഥ​​​ലം പി​​​ടി​​​ച്ച​​​വ​​​രു​​​മാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ലും ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മാ​​​യ രേ​​​ഖ​​​ക​​​ൾ സ​​​ഹി​​​തം യ​​​ഥാ​​​സ​​​മ​​​യം നി​​​ശ്ചി​​​ത ഫോ​​​റ​​​ത്തി​​​ൽ പു​​​തി​​​യ അ​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ക​​​ൾ സ​​​മ​​​ർ​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​ൻ സ​​​മ​​​യം ക​​​ണ്ടെ​​​ത്ത​​​ണ​മെ​ന്നും രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ-​​സാ​​മൂ​​​ഹി​​​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​​​ക്കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ പൂ​​​ർ​​​ണ ജാ​​​ഗ്ര​​​ത പു​​​ല​​​ർ​​​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പു​​​തു​​​താ​​​യി വോ​​​ട്ട​​​വ​​​കാ​​​ശം ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്ന യു​​​വ​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​​ളും ഓ​​​ൺ​​​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ച്ചാ​​​ൽ മ​​​തി​​​യെ​​​ങ്കി​​​ലും ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​വ​​​രു​​​ടെ ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ലി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ൽ വോ​​​ട്ടു​​​ന​​​ഷ്ടം മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല ഭാ​വി​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കും.

    സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, ത​സ്രീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

