എസ്.ഐ.ആർ: പ്രവാസികൾ വോട്ടവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തണം - പ്രവാസി വെൽഫെയർ സലാല
സലാല: കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുനഃപരിശോധനക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വോട്ടവാകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും പേരില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും പ്രവാസി വെൽഫെയർ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2002നുശേഷം വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചവരും നിലവിൽ പട്ടികയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചവരുമാണെങ്കിലും ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം യഥാസമയം നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ പുതിയ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ഓർമപ്പെടുത്തി.
വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന പുതുതായി വോട്ടവകാശം ലഭിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപെടലില്ലെങ്കിൽ വോട്ടുനഷ്ടം മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ നിയമപരമായ പല വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായേക്കും.
സജീബ് ജലാൽ, രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻകര, തസ്രീന ഗഫൂർ, സാജിത ഹഫീസ്, സൈനുദ്ദീൻ പൊന്നാനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
