    Oman
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:30 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി

    0471-2551965 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാം
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. 0471-2551965 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ​മ​യം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. overseaselectorsir26@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​​ലേ​​ക്കും സം​​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കാം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​​സ്ഥാ​​ന​ത്ത്​ 1.84 കോ​ടി പേ​​ർ​ക്ക്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​​ത​ര​ണം ചെ​​യ്ത​താ​​യി മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ 66.27 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഫോം ​വി​​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഉ​ണ്ട്. വീ​​ട് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന ബൂ​​ത്ത് ലെ​​വ​​ൽ ഓ​​ഫി​​സ​​ർ​​മാ​​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) രേ​​ഖ​​ക​​ളും ഫോ​​റ​​ങ്ങ​​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​​ട്ടീ​​സു​​ക​​ളോ അ​​റി​​യി​​പ്പു​​ക​​ളോ സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യി കൈ​​പ്പ​​റ്റാ​​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​​ല​​രു​​ടെ​​യും ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ വി​​ലാ​​സ​ം മാ​​റാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്, പ​ഴ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് വോ​ട്ടും പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് താ​മ​സ​വു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്, കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വി​വി​ധ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാം.

    സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ ദി​വ​സ​വും വൈ​കി​ട്ട് 6.30 മു​ത​ൽ 8.30 വ​രെ​യാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ് ഡ​സ്ക്.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്കി​ൽ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ : 55652214/50222602/99354375/66643890/55238583/67075262.

