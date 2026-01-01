Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘സി​ങ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:14 PM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പാ​ട്ടു​മ​ത്സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പാ​ട്ടു​മ​ത്സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​റി​ലെ സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​വു​മാ​യി സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സര​മെ​ത്തു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് മു​​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ‘പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എ​ന്ന ടാ​ഗി​ൽ സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സരം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സ​രം. പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും കൂ​ടാ​തെ, എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹാ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്:

    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യാ​ണ് മ​ത്സരം. എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് വ​രി പാ​ടി, പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം വീ​ഡി​യോ അ​യ​ച്ചാ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​യ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ക​രോ​ക്കെ​യോ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​ത​മോ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം വെ​റും വോ​ക്ക​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. വീ​ഡി​യോ ദൈ​ർ​ഘ്യം ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്. ഇ​തി​ൽനി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധരാ​യ പാ​ന​ൽ തെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന 30 പേ​ർ ഇ​രു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു മെ​ല​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ല്ല​വി​യും അ​നു​പ​ല്ല​വി​യു​മാ​ണ് പാ​ടി അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​കളിലാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​തം മ​ത്സരി​ക്കും.

    17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വർ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 17 ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വ​യ​സ്സ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. മ​ത്സര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജ​നു​വ​രി പ​ത്തി​ന​കം എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ അ​യ​ക്ക​ണം. ഇ​പ്പോ​ൾത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ

    പാ​ട്ടു​ക​ൾ വീ​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത് പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം +968 7741 7579 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ് ചെ​യ്യു​ക. നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ, നി​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ടും...

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsSong
    News Summary - sing and win competition
    Similar News
    Next Story
    X